Ancelotti diz que Xabi Alonso 'tem todas as portas abertas'

"Li que ele vai sair do Bayer. Fez um trabalho fantástico e tem todas as portas abertas porque é um dos melhores treinadores do mundo", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do clássico contra o Barcelona, que pode decidir o Campeonato Espanhol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O que acontece no entorno não nos afeta em nada. Estamos bem e muito confiantes", afirmou o técnico do Real Madrid, em alusão à sua possível saída do clube para comandar a Seleção Brasileira.

"A lua de mel não acaba, ela continuará para sempre. Não há nada mais a acrescentar. Real Madrid e Milan ficarão no meu coração, mais do que outros. Eu me sinto muito bem aqui. Como em todas as relações, no início existe muita paixão e depois outras coisas. A lua de mel com o Real Madrid vai durar até o último dia da minha vida", acrescentou.

Quanto ao momento do Barcelona, que durante a semana foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões pela Inter de Milão, Ancelotti ressaltou que "o futebol te dá a oportunidade de reagir imediatamente" e se mostrou diplomático.

"Não sinto alívio. Foi um jogo fantástico, muito disputado, com equipes com características diferentes. O Barça chegou bem perto, é preciso parabenizar Inter e PSG porque vão jogar a final da Champions. Será muito equilibrada e não há favorito".