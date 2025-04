Jogo beneficente no PV tem vitória do time de Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho e Elton Arábia na partida beneficente 'Jogo da Alegria' / Crédito: Elton Arábia/Reprodução

A quinta edição do Jogo da Alegria, partida beneficente promovida pelo ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, aconteceu na noite dessa quarta-feira, 23, no Estádio Presidente Vargas. O jogo foi vencido pela equipe do ex-craque do Barcelona, que superou o time do cantor Léo Foguete por 8 a 5. Além dos escretes masculinos, houve uma partida feminina entre equipes capitaneadas pelas cantoras Marcia Felipe e Mara Pavanelly. O evento foi realizado em parceria com o Governo do Estado e teve parte de a renda revertida para o Programa Ceará sem Fome. Em entrevista após a partida, a primeira-dama do Estado, Lia Freitas, que participou da partida feminina, agradeceu a presença dos artistas e falou sobre a importância social do jogo.

A equipe do ex-camisa 10 contava com artistas como Felipe Amorim, Henry Freitas, Júnior Vianna e Wesley Safadão, além de humoristas e influenciadores digitais como Pobretion e K10. O "time do bruxo" levou a melhor, marcando oito gols, sendo quatro em cada tempo. O ex-atacante Elton Arábia foi o grande destaque da equipe, balançando as redes quatro vezes durante o jogo. Lúcio, ex-Fortaleza, e Romário, revelado pelo Ceará, foram os grandes destaques de seus times. O atacante fez dois gols no primeiro tempo e o meia relembrou os tempos de profissional, destacando-se pela velocidade e habilidade. "Uma coisa que é legal é você rever grandes amigos que você jogou contra, encontrar o pessoal da música, os artistas, isso é muito legal, é uma interação muito bacana. Claro que o resultado mais importante é os alimentos que a gente vai estar arrecadando por causa desse evento", disse Lúcio.