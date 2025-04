Brasileirão 2025: quais times participam da Série A e B do Brasileiro

A temporada 2025 do futebol brasileiro começou. A Série A já teve sua primeira rodada, enquanto a Série B inicia em abril, com equipes disputando o acesso

A disputa das principais competições do futebol brasileiro finalmente teve início na temporada de 2025. A Série A começou no último final de semana de março, enquanto a Série B terá início no dia 4 de abril, sexta-feira.

Na primeira rodada do Brasileirão, que começou em 29 de março, foram marcados 21 gols. Fortaleza e Juventude assumiram a liderança do campeonato por terem sido as únicas equipes a vencer seus jogos por mais de um gol de diferença. A última rodada, a 38ª, está programada para ocorrer em 21 de dezembro.