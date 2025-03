Com cearenses, Brasil vence a Argentina e conquista a Copa América de Futsal Feminino

A seleção brasileira de futsal feminino confirmou seu favoritismo e conquistou neste domingo, 30, mais um título continental. Em Sorocaba, São Paulo, o Brasil derrotou a Argentina por 3 a 0 e garantiu o oitavo troféu da Copa América. Os gols da decisão foram marcados por Vanin, no primeiro tempo, e Natalinha, duas vezes, na etapa final.

A Amarelinha conta com três cearenses: a preparadora física, Paka Marques, o técnico Wilson Sabóia, melhor treinador do mundo de 2023, e a craque Amandinha, eleita melhor jogadora do planeta na modalidade oito vezes.