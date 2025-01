Neymar: tudo sobre a iminente ida do jogador para o Santos

Cria das categorias de base do clube, Neymar atuou pelo Santos até 2013, quando concluiu sua transferência para o Barcelona / Crédito: Reprodução/ YASUYOSHI CHIBA / AFP

Grande estrela do futebol brasileiro a partir dos anos 2010, Neymar encerrou seu contrato com o Al-Hilal e pode estar retornando ao País para atuar pelo Santos, clube onde jogou profissionalmente de 2009 a 2013. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O retorno pode ser considerado um dos maiores da história do futebol brasileiro. Aos 32 anos, a ida ao Santos é vista como uma tentativa do jogador de conquistar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Seu histórico de lesões, no entanto, é um ponto de preocupação. Desde fevereiro de 2023, Neymar sofreu seis lesões que o afastaram dos gramados por mais de 600 dias. Isso afetou seu desempenho na equipe saudita, onde atuou em apenas sete partidas.

Neymar no Santos: rescisão com o Al Hilal

Neymar deixou o Al Hilal após concordar com a rescisão mútua de seu contrato. O atacante, que completará 33 anos em 5 de fevereiro, estava nos últimos seis meses de contrato com o clube e já podia negociar com outras equipes. O Al Hilal confirmou a saída do jogador por meio de um comunicado: “O clube expressa sua gratidão e reconhecimento a Neymar pelo que ele proporcionou durante sua carreira no Al Hilal e deseja sucesso ao jogador em sua trajetória futura”. Relatórios indicam que Neymar abriu mão de US$ 71 milhões (cerca de R$ 420 milhões) em salários não pagos para rescindir seu contrato antecipadamente. Sua última partida pelo clube foi contra o Esteghlal FC, em 4 de novembro.

Em agosto de 2023, Neymar se juntou ao Al Hilal em um acordo de US$ 94 milhões (cerca de R$ 556 milhões). Contudo, lesões prejudicaram seu período na Arábia Saudita, limitando-o a apenas sete aparições. Neymar no Santos: retorno ao Brasil e legado

Neymar ganhou destaque global enquanto atuava no Santos, conquistando notoriedade ainda jovem por gols espetaculares e atuações emocionantes. Suas 200 contribuições diretas em gols pelo clube o levaram a uma transferência para o FC Barcelona e ao estrelato com a seleção brasileira. Quanto custou ao Al-Hilal? Jornal inglês detona passagem de Neymar pela Arábia; VEJA



Durante sua primeira passagem pelo Santos, o atleta conquistou uma Copa do Brasil, um título histórico da Copa Libertadores e três campeonatos estaduais paulistas. O Santos, que sofreu seu primeiro rebaixamento em 111 anos de história há pouco mais de um ano, terminou no topo da segunda divisão em 2024 e agora espera se reerguer com Neymar liderando a equipe na primeira divisão. Neymar no Santos: embaixador e mudanças

A saída de Neymar também libera recursos financeiros significativos para o Al Hilal, permitindo que o clube invista em outras contratações de peso, como um possível acordo com a estrela do Liverpool, Mohamed Salah, antes da Copa do Mundo de Clubes, em junho.