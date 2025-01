Raphinha tem melhor temporada da carreira e supera Neymar em números

Com 23 gols em 31 jogos, atacante do Barcelona já ultrapassa os números de Neymar em duas de suas temporadas no clube catalão

Raphinha está na melhor temporada de sua carreira, e os números confirmam isso. Com 23 gols em 31 jogos oficiais, ele tem se destacado tanto no Barcelona que já superou, na metade da temporada, os números de Neymar ao final de duas das suas quatro temporadas no clube catalão.

Neymar, que fez parte do famoso trio ‘MSN’ ao lado de Messi e Suárez, deixou o Barcelona na temporada 2016/17. Naquele ano, ele liderou a histórica virada de 6 a 1 contra o PSG, com um hat-trick, e terminou a temporada com 20 gols em 45 jogos, três a menos que Raphinha no momento atual.