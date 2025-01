Santos prepara festa para apresentação de Neymar em dois estádios

Após a notícia da rescisão de Neymar com o Al-Hilal, o Santos já começa a trabalhar na festa de retorno do craque. O clube planeja um evento que comece na quinta-feira (30), no Pacaembu, e depois pode descer a serra, no mesmo dia, rumo à Vila Belmiro. Ainda há a possibilidade de que a celebração continue no clássico contra o São Paulo, no próximo sábado (01).

O anúncio oficial do retorno de Neymar deve acontecer até a próxima quarta-feira (29), junto com o convite para a apresentação. De acordo com o Portal Ge, como a negociação já estava bem encaminhada, o Santos já preparou todo o terreno para a chegada do ídolo.