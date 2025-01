Quanto custou ao Al-Hilal? Jornal inglês detona passagem de Neymar pela Arábia

Sauditas oficializaram a rescisão contratual com o brasileiro na noite da última segunda-feira, e o atacante será reforço do Santos

“Neymar fica desempregado após rescindir contrato de £ 2,5 milhões semanais com uma declaração de 45 palavras”, iniciou a matéria no jornal. Na capa, uma foto com os atletas mais bem pagos do futebol mundial, e o brasileiro inserido.

O jornal inglês ‘The Sun’ usou um tom austero ao tratar da rescisão contratual de Neymar com o Al-Hilal, oficializada na noite da última segunda-feira, 27 . A reportagem se refere à passagem do astro brasileiro pelo futebol saudita como “infeliz” e “decepcionante”, além de usar outros termos como “desastre”. O atacante retorna ao Brasil nos próximos dias para assinar seu regresso ao Santos .

“Neymar sai pela porta de trás de um futebol saudita em que atuou em conta-gotas. Sete partidas, um gol e três assistências são os tristes dados do astro brasileiro”, seguiu.

Al-Hilal oficializa rescisão

O clube saudita comunicou o rompimento com o brasileiro na noite da última segunda-feira, 27, através das redes sociais. No antagonismo ao tom usado pelos ingleses, os brasileiros vibraram com o retorno do principal nome da atual geração do futebol nacional. Não à toa, o regresso do atacante ocupou três dos cinco principais assuntos do ‘X’ entre ontem e hoje, 28.