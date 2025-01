Próximo do Santos, Neymar tem saída confirmada pelo Al Hilal

Diante de um histórico de lesões entretanto, o atacante pouco foi utilizado pela equipe hoje comandada por Jorge Jesus. Ele se despede do clube com com sete partidas disputadas, um gol marcado e duas assistências assistências cedidas. Seu próximo destino será o Santos.

De acordo com a Gazeta Esportiva, Neymar já possui um acordo verbal com o Peixe, que espera formalizar o contrato ainda esta semana. O atleta é esperado no Brasil já nesta quarta-feira. Atualmente, ele já reúne condições para entrar em campo, mas no Al Hilal o técnico Jorge Jesus entendeu que ele ainda não alcançou o mesmo nível dos companheiros e, por isso, só estaria disposto a usá-lo na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para a casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo e um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que Neymar pode receber no Brasil vem pesando bastante, além da proximidade da Copa do Mundo 2026. Ele defendeu o Santos de 2009 até 2013, com 136 gols em 225 jogos, conquistando os títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e do Paulistão. (Com Gazeta Esportiva)