Torcedor do Corinthians faz tatuagem para Memphis Depay

Um torcedor do Corinthians decidiu eternizar Memphis Depay em sua pele após a participação do holandês na arrancada do Corinthians no 2º turno do Brasileirão e o consequente não rebaixamento da equipe. Ruancarlos Almeida, morador de Hortolândia, interior de São Paulo, fez uma tatuagem com o rosto do holandês e o escudo do clube paulista.

A ideia surgiu após o empate do Corinthians com o Internacional, na Neo Química Arena, no início de outubro. Ruancarlos prometeu realizar a tatuagem em caso de permanência do Timão na Série A. Como Depay foi um dos principais nomes na arrancada corintiana, que contou com nove vitórias seguidas e vaga na Libertadores, o camisa 94 foi o escolhido para estampar o desenho.