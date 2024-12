52ª Noite das Personalidades acontece nesta segunda-feira com homenagem a Alan Neto e premiações

Pioneiro no Brasil, o evento realizado desde 1971 pelo jornalista e radialista Sérgio Ponte, irmão de Alan Neto, acontecerá no dia 9 de dezembro, às 19 horas

Tradição anual, a Noite das Personalidades Esportivas terá a sua 52ª edição realizada nesta segunda-feira, 9. O "Oscar do Esporte", marcado para as 19 horas, contará com as conhecidas premiações para os destaques do futebol cearense, além de uma homenagem ao icônico jornalista Alan Neto, o eterno "Trem Bala", irmão do idealizador Sérgio Ponte, radialista com quem dividiu a bancada de seu famoso programa por 13 anos.

Nesta edição, que acontecerá na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), na Aldeota, foi instituída uma comenda que levará o nome de Alan, falecido em abril deste ano, e será entregue in memorian a sua esposa, Ivanilde Rodrigues, a "musa Beth Davies", como era chamada em uma das tradicionais alcunhas do jornalista e colunista do O POVO.