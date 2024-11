Campeões da Sul-Americana: veja lista com todos os ganhadores

2002 - San Lorenzo (Argentina)



(Argentina) 2003 - Cienciano (Peru)



(Peru) 2004 - Boca Juniors (Argentina)



(Argentina) 2005 - Boca Juniors (Argentina)



(Argentina) 2006 - Pachuca (México)



(México) 2007 - Arsenal (Argentina)



(Argentina) 2008 - Internacional (Brasil)



(Brasil) 2009 - LDU (Equador)



(Equador) 2010 - Independiente (Argentina)



(Argentina) 2011 - Universidad de Chile (Chile)



(Chile) 2012 - São Paulo (Brasil)



(Brasil) 2013 - Lanús (Argentina)



(Argentina) 2014 - River Plate (Argentina)



(Argentina) 2015 - Independiente Santa Fé (Colômbia)



Santa Fé (Colômbia) 2016 - Chapecoense (Brasil)



(Brasil) 2017 - Independiente (Argentina)



(Argentina) 2018 - Athletico-PR (Brasil)



(Brasil) 2019 - Independiente del Valle (Equador)



(Equador) 2020 - Defensa y Justicia (Argentina)



(Argentina) 2021 - Athletico-PR (Brasil)



(Brasil) 2022 - Independiente del Valle (Equador)



(Equador) 2023 - LDU (Equador)

(Equador) 2024- Racing (Argentina)

CLIQUE AQUI para acompanhar o canal de Esportes do O POVO no Whatsapp

Quem tem mais títulos na Copa Sul-Americana?

A Argentina é o país com mais títulos na Sul-Americana, com 10 no total, seguido do Brasil, que soma cinco. O Equador vem logo em seguida, com quatro finais vencidas.

Os argentinos também possuem o maior número de finais: 15 tiveram pelo menos um argentino na decisão. O Brasil esteve representado em 12, com o time do Fortaleza em segundo lugar na edição de 2023.