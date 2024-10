Bola de Ouro: Vini Jr não receberá prêmio e Real Madrid não viaja para evento, diz jornal

O prêmio será entregue ao volante Rodri, do Manchester City, afirma o jornal espanhol. O meio-campista foi campeão da última Eurocopa com a seleção da Espanha e da Premier League

Cotado como favorito ao título de Bola de Ouro de 2024, o atacante Vinícius Júnior não viajará para o evento realizado pela France Football em Paris, nesta segunda-feira, 28, às 16 horas. A ausência do atleta, assim como de todo o elenco do Real Madrid, se dá pelo motivo de que o brasileiro foi informado que não receberá o prêmio, conforme o jornal Marca, da Espanha.

Ainda segundo a imprensa espanhola, o clube madridista havia planejado um voo com 50 pessoas para prestigiar o evento, mas cancelou de última hora após saber que o camisa 7 da equipe merengue não será o escolhido.

O prêmio será entregue ao volante Rodri, do Manchester City, afirma o jornal espanhol. O meio-campista foi campeão da última Eurocopa com a seleção da Espanha e da Premier League com o esquadrão comandado por Pep Guardiola.