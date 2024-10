Imprensa espanhola ironiza atuação de Vini Jr. contra o Barcelona

Assim, o jornal espanhol “Mundo Desportivo” ironizou a partida feita por Vini Jr, com a manchete “Bola de Ouro fora de jogo”. Vale ressaltar que o clássico entre Real Madrid e Barcelona é, portanto, um dos maiores do futebol mundial.

Vini Jr, um dos principais nomes do futebol mundial e favorito a premiação da Bola de Ouro, que acontece na próxima segunda-feira (28). No entanto, foi alvo da imprensa espanhola após a goleada sofrida pelo Real Madrid por 4 a 0 para o Barcelona neste sábado (26), pela La Liga.

Aliás, além de Vini Jr., Mbappé, Bellingham e Carvajal do clube merengue estão entre os finalistas da premiação de melhor jogador da temporada 2023/24. Porém, o principal nome é do brasileiro. Apesar do jogador não ter se destacado na Copa América com o Brasil (a seleção brasileira caiu nas quartas de final), foi um dos principais jogadores da temporada do Real Madrid.

O atacante, portanto, teve a temporada mais artilheira da sua carreira. Em 38 partidas oficiais pelo clube espanhol, ele marcou 24 gols e contribuiu com nove assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Vini Jr também foi campeão da Champions League, balançando as redes na final.