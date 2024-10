Caso Robinho: jogador terá documentário no Globoplay; saiba mais

O intuito da série, que estará disponível no Globoplay, é mostrar toda a investigação criminal do caso envolvendo o ex-jogador brasileiro, que atuou pela Seleção, pelo Real Madrid e pelo Santos, e foi condenado pela Justiça italiana por estupro coletivo em 2013.

A grande novidade dessa produção é a revelação do primeiro nome da vítima, Mercedes . Na sinopse do primeiro episódio, intitulado “Meu Nome é Mercedes”, será mostrada a reconstituição do crime sob a perspectiva da jovem.

Além do episódio focado na reconstituição do relato de Mercedes, o documentário contará com áudios de conversas de Robinho com outros envolvidos no crime sexual, além de depoimentos de testemunhas e autoridades envolvidas no caso.

Caso Robinho: relembre

O ex-jogador foi condenado na Itália por participar de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa em 2013, em uma boate de Milão.

