Robinho consegue autorização na Justiça para conversar com o pai

O pedido teria sido realizado através de uma petição dos advogados de Robinho, que relataram uma solicitação feita verbalmente pelo ex-jogador à administração da unidade prisional. Segundo a defesa do ex-Santos, Gilvan está gravemente doente e acamado, o que impossibilita uma visita presencial. Robinho cumpre no Brasil uma pena de nove anos de prisão aplicada na Itália por estupro coletivo.

Ainda de acordo com a defesa, Robinho ouviu que somente a Justiça poderia autorizar a visita virtual. A direção da penitenciária foi contra o deferimento da medida. Segundo Antônio Donizeti Cardoso, diretor da P2, Gilvan não estaria na lista de visitantes cadastrados para encontrar o ex-jogador. Na lista constam a mulher e os três filhos. Além disso, Cardoso alegou que o modelo de visita virtual foi concedido apenas durante a pandemia de Covid-19, não fazendo mais parte do regimento interno dos estabelecimentos prisionais paulistas.

Outro item pontuado pelo diretor é que existem outros presidiários que enfrentam o mesmo problema. Um deferimento do pedido poderia abrir precedentes para novos pedidos do tipo. Posteriormente à manifestação do diretor da penitenciária, os advogados do ex-jogador alegaram que o pedido tem “o único intuito de minorar o péssimo estado clínico do genitor” de Robinho.

A promotora pública Mary Ann Gomes Nardo acompanhou a opinião de Cardoso.