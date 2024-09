STF adia julgamento de habeas corpus de Robinho; saiba próximos passos

A defesa do ex-jogador da Seleção contesta a legalidade da detenção do réu em solo nacional, mas Gilmar Mendes pede mais tempo para análise

Prisão de Robinho

Robson de Souza está preso da penitenciária P2 de Tremembé desde março deste ano. O ex-jogador cumpre pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo na Itália. O governo italiano emitiu a condenação em três instâncias, mas como o Brasil impede extradição de condenados, o Tribunal solicitou que fosse, então, cumprida em solo nacional.

Os advogados contestam a legalidade e, inclusive, abriram dois pedidos de liberdade na Justiça desde a prisão. A defesa alega que o cumprimento imediato da pena não deveria valer, visto que a decisão do STJ ainda pode receber recursos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a transferência e determinou a prisão do atleta com passagens pela Seleção no dia 20 de março. Robinho esteve envolvido no estupro coletivo de uma mulher albanesa numa boate em Milão, na Itália.