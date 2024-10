Vini Jr está entre jogadores mais bem pagos em 2024; veja top 10

Brasileiro está na sétima posição do levantamento feito pela revista Forbes, com rendimentos de cerca de R$ 311 milhões por ano. Confira lista completa

Um dos grandes nomes do Real Madrid e favorito à conquista da Bola de Ouro, Vini Jr. entrou na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Assim, conforme o levantamento da revista Forbes, o brasileiro aparece na sétima posição, com rendimentos de 55 milhões de dólares (cerca de R$ 311 milhões) por ano, incluindo salários e patrocínios.

Segundo o tradicional periódico, a popularidade do atacante fora de campo alavancou os negócios em sua carreira. Dentre eles, a publicidade com outras marcas, que aumentou os ganhos.

Além disso, o atleta se destaca em campo, com gols em finais de Champions League e títulos importantes com a camisa merengue.