Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"

Aos 37 anos, Lionel Messi segue dando show e foi o grande destaque da vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O capitão da seleção argentina marcou três gols diante da La Verde. Após a partida desta terça-feira, 15, o camisa 10 admitiu que o fim de sua passagem pela seleção nacional está cada vez mais perto.

"A verdade é que não marquei uma data ou prazo, apenas aproveito tudo isto, estou muito feliz por estar aqui e sentir o amor das pessoas, porque sei que podem ser os últimos (jogos pela seleção)", disse Messi.

"Isso me emociona, curtir isso, estar com meus companheiros. Apesar da idade, quando estou aqui, parece que sou uma criança pelas bobagens que faço. Me sinto confortável. Desde que eu veja que me sinto bem e possa continuar ajudando a equipe como pretendo, continuaremos aproveitando", acrescentou.