Ferroviário anuncia ampliação de contrato com Ciel até 2025

O Ferroviário anunciou na tarde desta quarta-feira, 16, a ampliação do contrato do clube com o centroavante Ciel. Com 76 jogos e 38 gols marcados pelo clube, o principal artilheiro do Tubarão da Barra defenderá o time coral até 2025.

A renovação entre Ciel e o Ferroviário ocorre no momento em que a equipe se prepara para a disputa da Taça Fares Lopes. O time iniciou a preparação para o campeonato na última segunda-feira, 14. O torneio se inicia para o Tubarão na segunda rodada, quando o time enfrentará o Caucaia fora de casa. Data e horário do jogo ainda estão a ser definidos, mas a competição começa no dia 2 de novembro.

Fora de campo, o clube coral passa por uma reformulação e um processo para se tornar SAF. O novo treinador do time para a Taça Fares Lopes será Marcelo Vilar, que está em sua quinta passagem pelo clube.