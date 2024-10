Presidente Lula comenta partida do Flamengo contra o Corinthians

Lula ainda mandou um recado para a torcida do Rubro-Negro e avaliou a estreia do técnico Filipe Luís contra o Corinthians

O presidente Lula, em um evento no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3), falou sobre a partida do Flamengo contra o Corinthians, clube do seu coração, mandou um recado para a torcida do Rubro-Negro e ainda avaliou a estreia de Filipe Luís no comando da equipe.

“Ontem (quarta-feira), eu assisti ao jogo do Flamengo na cama com minha mulher, que estava muito mais feliz do que eu. Porque o Flamengo venceu por 1 a 0, jogando muito bem. Aliás, eu gostaria de dizer à torcida do Flamengo que, ontem, foi confirmada a tese de que, quando o jogador gosta do técnico, ele corre mais que quando não gosta. Acredito que ontem Filipe Luís demonstrou uma grande afinidade. O que eu vi do Flamengo jogar, fazia muito tempo que não acontecia. O time não corria com tanta alegria como jogou ontem”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, Lula ressaltou a importância do Flamengo ter um estádio e ainda brincou com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que torce para o Vasco.