Flamengo reclama na CBF por lances polêmicos contra Corinthians

O Flamengo formalizou uma reclamação na CBF por conta de dois lances polêmicos no jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O clube reclamou de um pênalti não marcado no início da partida e do gol anulado de Gabigol após análise do VAR.

Aos três minutos, Bruno Henrique aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou em direção ao gol. No entanto, a bola bateu no braço de Héctor Hernández, que estava de costas para o camisa 27 e com os braços abertos após saltar em vão para afastar o perigo.