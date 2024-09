Peñarol x Flamengo: onde assistir ao vivo e online - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming pago). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Peñarol e Flamengo se enfrentam hoje, quinta-feira, 26 de setembro (26/09), no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2024. A partida será disputada no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, às 19 horas (horário de Brasília).

Peñarol x Flamengo: vantagem uruguaia no jogo

Para avançar às semifinais, o Flamengo precisa reverter o placar de 1 a 0 conquistado pelos uruguaios, na semana passada, no Maracanã. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, a equipe do técnico Tite estará na próxima fase. Caso triunfe por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Um empate ou vitória dos donos da casa eliminarão o Fla.

Embora não precise de um placar dilatado, o retrospecto do Peñarol atuando em seu estádio dá uma medida da dificuldade que o Rubro-Negro vai enfrentar. O time do técnico Diego Aguirre só saiu de campo derrotado uma única vez nos vinte jogos disputados este ano diante de seus torcedores, em duelo da Copa do Uruguai, quando caiu frente ao Torque por 3 a 1. (Com Gazeta Esportiva)



