Libertadores 2024 - chaveamento: quem está na semifinal? Veja resultados

Três times brasileiros podem continuar vivos na busca pelo tão sonhado título. Desses, o Flamengo é o único a quem resta a definição, que acontecerá nesta quinta-feira, 26, frente ao Peñarol no Uruguai.

Mirando a final em Buenos Aires, na Argentina, a Copa Libertadores 2024 está se afunilando. Neste meio de semana, ocorreram os jogos que definiram as quatro equipes classificadas para as semifinais da competição continental.

Copa Libertadores: como chegam as equipes para as semifinais

Atual campeão do torneio, o Fluminense enfrentou o Atlético-MG. Mesmo após vencer o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 1 a 0, acabou sendo derrotado por 2 a 0 no segundo jogo em Belo Horizonte, resultando em sua eliminação.

Já o Botafogo, depois de superar o Palmeiras em um confronto marcado por muita rivalidade, encarou outro rival paulista, o São Paulo. Após um empate por 0 a 0 no Rio de Janeiro, o Morumbi recebeu a grande decisão. Com outro empate, desta vez por 1 a 1, a classificação foi decidida nos pênaltis, onde o Botafogo saiu vitorioso.

Botafogo fatura mais de 12 milhões com vaga na semi da Libertadores; VEJA