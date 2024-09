Mano Menezes admite péssima atuação do Fluminense em eliminação da Libertadores

O Fluminense foi dominado e derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0, no segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Com a derrota por 2 a 0 na Arena MRV, o time está eliminado da competição.

Aliás, no primeiro jogo, venceu por 1 a 0, mas no agregado perdeu por 2 a 1. Mano Menezes, aliás, classificou a atuação do Fluminense como algo inédito e reconheceu o grande jogo do Atlético.

