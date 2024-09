Flamengo é o segundo clube no mundo com mais uruguaios fora do país

O Flamengo tenta inverter, em Montevidéu, a desvantagem sofrida no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (27), contra o Penãrol. Os uruguaios venceram por 1 a 0 no Maracanã e podem fazer o rubro-negro provar do próprio veneno, já que o clube é o segundo no mundo com mais jogadores nascidos no país sul-americano, sem contar os times locais. O Mengo, com quatro uruguaios, fica atrás apenas do Gimnasia Y Esgrima, da Argentina, que tem cinco, mostra o levantamento inédito do “Bolavip Brasil”.

No elenco flamenguista, os meio-campistas De Arrascaeta e De La Cruz e os laterais Varela e Viña são figuras frequentes na seleção celeste. Juntos com o time brasileiro, outros quatro clubes possuem quatro uruguaios no elenco. São eles: Atlético-GO, Estudiantes (Argentina), Puebla (México) e Mannucci (Peru). Em seguida, 20 clubes possuem três uruguaios no elenco, entre eles o Bahia, Boca Juniors (Argentina), América (México) e LA Galaxy (Estados Unidos).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Metodologia

As nacionalidades de jogadores da primeira divisão de 26 ligas nacionais do mundo foram levantadas (Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Grécia, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China, Coreia do Sul e Japão). No total, 143 clubes diferentes foram identificados como tendo ao menos um uruguaio no elenco.