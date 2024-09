Flamengo terá que quebrar tabu para conseguir a classificação no Uruguai

O Flamengo encara o Peñarol nesta quinta-feira (26), fora de casa, em busca da classificação para as semifinais da Libertadores. Para a partida no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), só a vitória interessa. Afinal, o time brasileiro precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. No entanto, para conseguir o feito, a equipe do técnico Tite terá que vencer pela primeira vez um jogo longe do seu terreno na Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até essa fase da competição, o Flamengo ainda não venceu fora do Rio de Janeiro. Assim, nos quatro jogos que disputou fora, perdeu três e empatou um. Em resumo, vem de três revés seguidos neste cenário.