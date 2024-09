Depay no Corinthians: relembre 5 contratações surpreendentes de estrangeiros no Brasil

O Corinthians anunciou, na noite da última segunda-feira, 9, a contratação do experiente holandês Memphis Depay. O acerto do Timão com o atacante estrangeiro tem sido o principal assunto no futebol brasileiro, tanto pela expectativa diante da estreia do atleta no Brasil quanto pelas altas cifras – estima-se que Memphis receberá cerca de R$ 70 milhões em dois anos e meio de contrato.

O reforço de peso do Corinthians, no entanto, não é o primeiro jogador de renome internacional a pisar em solo brasileiro — inclusive no próprio clube paulista. O Esportes O POVO separou uma lista de cinco jogadores que quando acertaram a sua vinda para o Brasil surpreenderam a todos.