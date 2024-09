Reforço do Corinthians, Memphis faz publicação com música do Brasil: ‘Indo para casa’

Para trazer o atleta ao Brasil, o Corinthians investiu cerca de R$ 1,6 milhão no fretamento de um voo direto para Guarulhos. A chegada de Memphis está prevista para as primeiras horas desta quarta-feira.

Memphis Depay, reforço holandês anunciado pelo Corinthians, está a caminho do Brasil. O atacante, de 30 anos, publicou nas redes sociais uma simulação do trajeto da Holanda até São Paulo. A trilha sonora foi um clássico da música brasileira: Águas de Março, de Elis Regina e Tom Jobim.

A primeira oportunidade para Depay estrear pelo Corinthians será neste sábado (14), diante do Botafogo. É improvável, porém, que o jogador esteja sequer no banco de reservas para este jogo, já que ele terá realizado, no máximo, dois treinamentos com a equipe alvinegra.

