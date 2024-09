Depay chega ao Brasil para reforçar o Corinthians

Ele chegou! O atacante holandês Memphis Depay desembarcou no Brasil por volta das 6h desta quarta-feira (11). O centroavante foi recebido por dirigentes, jornalistas a até mesmo algumas dezenas de torcedores. Ele não concedeu entrevistas, mas deu alguns autógrafos e cumprimentou um ou outro corintiano. Ele assina contrato válido até dezembro de 2026.

Memphis desembarcou em um portão exclusivo voos fretados e na rápida aparição púbica usou sua tradicional faixa na cabeça. Esta, porém, personalizada: branca com o escudo do Corinthians. Ele ainda segurou uma bandeira do Timão com a frase: “Bem-vindo ao hospício”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do aeroporto, Memphis Depay seguiu para um hotel. No final da tarde, ele seguirá para a Arena, de onde irá acompanhar Corinthians x Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h. O Timão, vale lembrar, precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para se classificar diretamente. Já triunfo por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis.