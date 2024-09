Vagner Mancini pede ajuda da torcida do Goiás: "Se tem atleta na noite, me dê os nomes"

Técnico Vagner Mancini, ex-Ceará, atualmente no Goiás Crédito: Rosiron Rodrigues / Goiás

No Verdão desde o início do mês passado, o treinador conta com nomes conhecidos no futebol cearense em seu elenco: os zagueiros Lucas Ribeiro e Messias, o meia Luiz Henrique e os atacantes Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves. Nesta terça, 3, o clube ainda anunciou o ponta John Vásquez, que defendeu o Ceará em 2022. Atualmente, o Goiás ocupa a nona colocação na tabela de classificação com 33 pontos somados, seis atrás do quarto colocado, Vila Nova. A equipe esmeraldina empatou em 1 a 1 com o Paysandu na última rodada, dentro de casa.