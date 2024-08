Nacional agradece São Paulo por apoio em caso Izquierdo: "Amor inabalável"

Tricolor do Morumbi promoveu homenagens e teve presença de jogadores em velório do uruguaio, que faleceu na última terça-feira, 27

“Não há palavras que possam descrever plenamente o profundo agradecimento que o Nacional sente pelo São Paulo, seus jogadores e torcedores. Cada membro do plantel, do corpo técnico, cada funcionário e toda a torcida mostraram um amor inabalável por Juan, sua família e nossa instituição”, reconheceu o Nacional.

Através das redes sociais, o Nacional publicou uma nota em que reconhece os gestos dos jogadores, comissão técnica, funcionários e torcedores do São Paulo, todos comovidos com o ocorrido com Juan Izquierdo.

Presença no velório e homenagens

Alguns jogadores do São Paulo, como Calleri, Rafinha, Wellington Rato e Michel Araújo, fizeram questão de comparecer ao velório de Juan Izquierdo em Montevidéu. O vice-presidente do São Paulo, Harry Massis, também esteve presente na cerimônia de despedida do zagueiro do Nacional.

Já a torcida são-paulina homenageou o jogador na chegada da delegação do São Paulo ao Morumbis para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, 28. Fumaças azuis e brancas, cores do Nacional e do Uruguai, fizeram parte da festa dos tricolores, que também rezaram um pai nosso em frente ao portão principal do estádio.