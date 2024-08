Jogador do Nacional-URU desmaia durante jogo contra o São Paulo e sai de ambulância do MorumBIS

Juan Izquierdo, da equipe uruguaia, perdeu equilíbrio e caiu desacordado durante o segundo tempo da vitória do Tricolor Paulista

Uma cena gerou muita preocupação na reta final do jogo entre São Paulo e Nacional, na noite desta quinta-feira, no Morumbis. O zagueiro Juan Izquierdo, da equipe uruguaia, perdeu equilíbrio e caiu desacordado, tendo que ser amparado pela ambulância do estádio.

Assim que Izquierdo caiu, jogadores de São Paulo e Nacional se movimentaram para pedir atendimento médico, vendo a gravidade da situação. A bola nem estava em jogo quando o defensor se desequilibrou, já que o goleiro Rafael estava se preparando para repor a bola em tiro de meta.

Izquierdo, que havia entrado no intervalo, foi retirado do estádio de ambulância e teve Emiliano Velázquez como substituto nos minutos finais.