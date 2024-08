Palmeiras x Cuiabá: horário e onde assistir ao vivo - Brasileirão

Partida do Brasileirão entre Palmeiras e Cuiabá é neste sábado, 24, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam hoje, sábado, 24 de agosto (24/08), o confronto é válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Brinco de Ouro , em Campinas (SP), às 18h30 (horário de Brasília).

Palmeiras x Cuiabá: foco no Brasileirão após eliminação

Logo após sua eliminação da Copa Libertadores para o Botafogo, o Palmeiras retoma suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, a equipe paulista está na terceira colocação, a cinco pontos de distância do líder, que foi seu algoz na competição continental.

Já o Cuiabá busca se recuperar, visto que ocupa atualmente a vice-lanterna. Com 18 pontos, está a três pontos de distância do último colocado, o Atlético-GO. Já em relação à primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que tem 22 pontos, a diferença é um pouco maior.

