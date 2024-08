UFMG aponta Fortaleza favorito ao título do Brasileirão, e Palmeiras distante

Com o encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a disputa pelo título ganha um novo candidato. Afinal, Botafogo, Flamengo e Palmeiras – concorrentes diretos – deixaram pontos pelo caminho. Nesse cenário, o Fortaleza assumiu a vice-liderança e passou a ser apontado como novo favorito ao troféu.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em estudo sobre probabilidade de título, o clube cearense aparece com 36,3% de chances de faturar a competição no final do ano e lidera o ranking.

