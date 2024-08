Nova camisa 3 do Palmeiras tem imagens vazadas nas redes

Vazou, nesta sexta-feira (23), imagens da possível nova terceira camisa do Palmeiras. O uniforme é predominantemente dourado, com detalhes verdes. Nas costas, há a mensagem: “nasceste Palestra”. Existe a expectativa que ela já seja utilizada no duelo contra o Cuiabá, neste sábado (24), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Palmeiras já iniciou a campanha de lançamento da camiseta nesta sexta-feira também. Junto com a Puma, sua fornecedora esportiva, o Verdão lançou um vídeo promocional que termina com a frase: ”é o Palestra que nos torna família”. As partes não confirmam que esta é a nova camisa 3.