Palmeiras identifica torcedor que mostrou genitália para botafoguense

Verdão usou as câmeras de monitoramento do Allianz Parque para identificar homem e o excluiu do programa de sócio torcedor

O Palmeiras identificou o torcedor que mostrou a genitália para uma torcedora do Botafogo, após a partida entre as equipes na quarta-feira (21), pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O simpatizante do Verdão foi identificado, mas não teve seu nome revelado. Contudo, o Verdão informou que o seu sócio Avanti foi excluído do programa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O levantamento aconteceu com auxílio das câmeras de monitoramento da arena e a identificação do homem veio por meio do sistema de biometria facial. Além de tirá-lo do programa de sócio-torcedores, o Palmeiras o impedirá de comprar ingressos nos jogos em que for mandante.