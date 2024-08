Copa do Brasil: saiba como ficou o chaveamento das quartas de final

O sorteio dos confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil aconteceu nesta terça, 20; confira quais times vão se enfrentar na próxima fase do torneio

As equipes que avançaram nas oitavas de final receberam um valor de R$ 3,465 milhões, e, nas quartas de final, esse valor irá aumentar. As quatro equipes que se classificarem para as semifinais receberão R$ 4,515 milhões .

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil aconteceu nesta terça-feira, dia 20. Os confrontos decisivos foram definidos, e o principal destaque vai para a partida entre Atlético-MG e São Paulo. Os jogos de ida ocorrerão na semana do dia 27 de agosto, com os jogos de volta na semana do dia 11 de setembro.

Além da definição do chaveamento das quartas de final, o sorteio que ocorreu nesta terça-feira, dia 20, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), também definirá as semifinais e a própria final, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro.

Quartas de final da Copa do Brasil: como ficou o chaveamento



Confira como ficou definido o chaveamento das quartas de final do torneio e quais serão os times que decidirão em casa.

Confronto 1 - Athletico-PR x Vasco da Gama (Athletico-PR decide em casa);

Com as partidas definidas, está certo que os vencedores do confronto 1 enfrentarão os vencedores do confronto 2 em uma futura semifinal. O mesmo acontecerá entre as equipes classificadas dos confrontos 3 e 4.