Léo Jardim mira título do Vasco na Copa do Brasil: ‘Podemos competir’

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco conhecerá seu adversário no sorteio da próxima terça-feira. Em entrevista ao Charla Podcast, o goleiro Léo Jardim afirmou nesta sexta-feira que levantar a taça é um dos objetivos do elenco.

“Quando aconteceu tudo isso da 777 e a briga toda, a primeira coisa foi: o que vai acontecer? A semana do Flamengo misturou tudo, tinha a chegada do Álvaro (Pacheco), era tudo ao mesmo tempo. Não estávamos jogando bem. Mas com relação à presença do Pedrinho, o que mudou foi ter essa figura do presidente. Ele entende o quanto era importante ter alguém ali no dia a dia, para respaldar, conversar, decidir as coisas. Foi muito importante ter ele e Felipe ali – contou o camisa 1 do Vasco.

“Nos encontrávamos numa situação confusa, mas que depois foi clareando. O dia a dia não mudou, a questão salarial está toda normal. A mudança foi essa. Ter essa figura do presidente, ainda mais sendo o Pedrinho, prestigiado, que jogou bola… Foi muito importante para nós”, acrescentou.

