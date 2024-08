Pai de Lamine Yamal recebe alta do hospital após ser esfaqueado

Mounir Nasraoui foi esfaqueado e levado ao hospital universitário Germans Trias i Pujol, em Barcelona. Quatro pessoas foram detidas por suposto envolvimento no ocorrido

Mounir Nasraoui, pai do espanhol Lamine Yamal, atacante do Barcelona, recebeu alta do hospital, nesta sexta-feira, 16, após ter levado uma facada na última quarta-feira, 14, conforme noticiou a agência de notícias EFE.

O incidente aconteceu por volta das 16h (de Brasília), na quarta-feira, no bairro Rocafonda, na cidade de Mataró. Mounir Nasraoui foi esfaqueado e levado ao hospital universitário Germans Trias i Pujol, em Barcelona. Ainda de acordo com a EFE, quatro pessoas foram detidas por suposto envolvimento no ocorrido.