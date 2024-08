Nacional x São Paulo: horário e onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Nacional x São Paulo: brasileiros como favoritos no confronto

Com um bom retrospecto sob o comando de Luis Zubeldia, o São Paulo agora se prepara para enfrentar o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, competição que o Tricolor não vence desde 2005.

Vindo da Pré-Libertadores e com 10 pontos conquistados, o Nacional-URU terminou na vice-liderança do grupo H da competição continental, ficando atrás apenas do River Plate.

Já o São Paulo tem a vantagem do retrospecto: em quatro jogos disputados entre as duas equipes, foram duas vitórias do Tricolor e dois empates. Além disso, o time vem confiante, visto que recém conquistou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.