São Paulo tem quatro desfalques para o duelo contra o Nacional

Erick, Galoppo, Igor Vinícius e Juan não viajaram para Montevidéu e ficam fora do embate pelas oitavas de final da Libertadores

A peça mais sentida deve ser Erick. O jogador, que vinha ganhando mais minutos nas últimas partidas, reclamou de um incômodo na parte anterior da coxa direita e, por precaução, foi retirado da viagem. O atacante ficou no CT da Barra Funda e realizou exames que não detectaram nenhuma lesão. Contudo, por precaução, Zubeldía decidiu levar o garoto Rodriguinho para o Uruguai.

O São Paulo encara o Nacional-URU nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Contudo, para o embate, o técnico Luis Zubeldía terá quatro desfalques importantes, que nem sequer viajaram para o Uruguai com a delegação.

Assim, Erick não tem uma previsão de retorno. É capaz de ele também ser preservado do clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (18), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem também ficou fora do embate no Uruguai é Igor Vinícius. O lateral-direito acabou sendo preservado dos últimos três jogos para evitar lesão muscular. Já Galoppo ainda se recupera de dores no pé e também não viajou. Contudo, a dupla está sendo esperada na lista de relacionados para o Choque-Rei.

Por fim, o atacante Juan , que terá sua saída antecipada do São Paulo, ficou no Brasil e aguarda apenas a sinalização da diretoria em relação ao pagamento do Southhampton para viajar à Turquia. Em um primeiro momento, ele vai atuar pelo Göztepe, antes de se transferir para o clube inglês.