Palmeiras vive dia crucial para saber se terá Estêvão contra o Botafogo

O jogador não entra em campo há duas semanas por conta de um entorse em um dos tornozelos. No treinamento desta segunda (12) , ele iniciou sua transição física e fez atividades com o restante dos companheiros. A tendência é que ele viaje com o grupo ao Rio de Janeiro, mas sua presença na partida ainda é incerta.

A terça-feira (13) será decisiva para o Palmeiras. Afinal, o clube precisa definir se o garoto Estêvão estará à disposição de Abel Ferreira ou não, contra o Botafogo. As equipes se enfrentam nesta quarta (14), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Ele se machucou inicialmente no duelo contra o próprio Botafogo, mas pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o gramado com dores no tornozelo e joelho esquerdo. Estêvão chegou a retornar contra o Vitória, mas, novamente, saiu machucado. Nos exames feitos pelo Palmeiras, a segunda contusão foi mais séria que a primeira e, por isso, o Palmeiras prega cautela com o retorno do atleta.

Estêvão é essencial para o Palmeiras

Contudo, o retorno de Estêvão contra o Botafogo é visto como essencial para o Verdão. Isso porque o atacante é a principal peça ofensiva da equipe na temporada. Somente em 2024, ele tem sete gols e cinco assistências. O garoto se tornou peça-chave no Palmeiras a partir do fim do Campeonato Paulista e assumiu a titularidade na ponta direita.

Desde que se lesionou, o técnico Abel Ferreira não conseguiu preencher a lacuna deixada pelo lado direito do ataque. Se Estêvão não jogar, o treinador deve optar por Maurício no setor.