Flamengo x Bolívar: horário e onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV aberta) e Disney+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Nacional-URU e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 15 de agosto (15/08), na partida válida pela ida das oitavas da Copa Libertadores. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Flamengo x Bolívar: mais um confronto entre os dois times

Flamengo e Bolívar se enfrentam novamente após uma fase de grupos conturbada para o time carioca. A equipe de Tite contrariou as expectativas ao ficar apenas na segunda colocação do grupo E da competição continental.

Se o rubro-negro ficou na segunda colocação, o Bolívar surpreendeu ao liderar o grupo. Na fase de grupos, o time boliviano acumulou 13 pontos com quatro vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, sua única derrota foi justamente para o Flamengo, por 4 a 0 no Maracanã, palco da partida nesta quinta-feira, dia 15.

