Flamengo homenageia medalhistas olímpicos na Gávea

Dessa forma, estiveram presentes as ginastas Rebeca Andrade (ouro solo, prata no salto e no individual geral, e bronze equipes), Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira (bronze por equipes), a judoca Rafaela Silva (bronze por equipes) e o canoísta Isaquias Queiroz (medalha de prata no C1 1000).

Ao longo de duas semanas, os atletas olímpicos do Flamengo se destacaram nos Jogos de Paris e carimbaram muitas medalhas para o Brasil, seis no total. Assim, o clube carioca realizou, nesta quarta-feira (14), um evento no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, sede social do clube, para homenagear estes medalhistas.

Quem também brilhou pelo Rubro-Negro no passado e fez questão de prestigiar as ginastas, foram os irmãos Diego e Daniele Hypólito, que competiram em diversas Olimpíadas e Mundiais da modalidade. A cantora Mc Rebecca, por sua vez, cantou uma música em homenagem à Rebeca Andrade, que se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis, no total.

“São três Olimpíadas e nós lutamos tanto por este momento, que às vezes a gente até duvida que vai chegar. Muito importante além da medalha, com quais pessoas eu compartilhei este momento. Eu olho essa arquibancada lotada e vejo muitas pessoas que foram essenciais para que a gente chegasse com uma equipe forte para esse momento. Cada rostinho me faz lembrar de uma época tão especial. Eu vivi, cresci aqui e amo ser flamenguista”, salientou Jade Barbosa.

Durante o evento, o ginásio estava lotado, com a presença de muitos torcedores, que foram acompanhar os atletas de perto e celebrar as conquistas. Além disso, a torcida ergueu diversas bandeiras com imagens dos medalhistas, as espalharam pela quadra e cantaram o hino do clube.

Com seis medalhas em seu quadro, o Flamengo, se fosse um país, ficaria na 44ª colocação dos Jogos Olímpicos de Paris. O Rubro-Negro ultrapassaria países como Argentina, México e Portugal, por exemplo. O clube, aliás, se destacou entre os que mais enviaram representantes à esta edição de olimpíadas, com 12 atletas no total.

“A gente vibrou a cada medalha de vocês. Mas aquela marca rubro-negra, a virada na medalha por equipes do judô. Aquele waza- ari no último minuto e aquela arrancada que a gente teve no final do Isaquias. Todas as medalhas com a marca da superação rubro-negra. O que deixa a gente com mais orgulho ainda”, disse o presidente Rodolfo Landim.

“Fico feliz com esses nossos brilhantes atletas aqui. Com essa celebração para passar muito carinho. Fico muito feliz que vocês tenham tido tempo de vir até aqui e participar desta festa.”, completou o dirigente, que agradeceu os patrocinadores, que apoiam os esportes olímpicos no clube carioca.