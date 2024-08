Cogitado no Flamengo, Alex Telles tem apartamento no Brasil para família

O brasileiro Alex Telles, do Al Nassr, da Arábia Saudita, é um dos possíveis nomes cogitados para reforçar o Flamengo ainda nesta temporada. A notícia sobre a possível contratação mexeu com os torcedores do clube carioca, que invadiram as postagens do lateral-esquerdo. Apesar de atuar desde 2023 na mesma equipe de Cristiano Ronaldo, o jogador adquiriu um apartamento no Brasil no início do ano.

As imagens do imóvel foram divulgadas em um tour feito em maio por Vitoria Schneider, esposa do brasileiro. No período, o local ainda estava em obra, que foi acompanhada à distância pelo casal. No vídeo, ela exibe os cômodos do apartamento e reforça que ter um espaço da família no Brasil era um sonho deles.