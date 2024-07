Coritiba x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário do jogo - Série B

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew) e no SporTV (TV fechada). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Coritiba e Mirassol se enfrentam hoje, sexta-feira, 19 de julho (19/07), em uma partida válida pela Série B do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 21h30 (horário de Brasília).

Com duas equipes que estão no meio da tabela e que buscam se reerguer para alcançar as primeiras colocações, Coritiba e Mirassol se enfrentam em confronto decisivo da Série B do Brasileirão.

Os mandantes estão um pouco mais atrás na tabela. Na 10ª colocação, o Coritiba está com 20 pontos e não empolga sua torcida, visto que está há quatro jogos sem vencer. Com um dos elencos mais caros da competição, a equipe precisa se restabelecer se ainda almeja uma promoção para a primeira divisão.

Já o Mirassol tem uma campanha um pouco mais sólida, mas não muito diferente. Com 15 jogos disputados e 22 pontos adquiridos, sua diferença para o G4 é de apenas três pontos. Fora de campo, o clube ainda vive um pouco da polêmica na qual se envolveu o atleta Yuri Lima.