Coritiba negocia a saída de Leandro Damião

Atacante chegou em fevereiro deste ano, mas não emplacou no Couto Pereira. Coritiba quer aliviar a folha salarial para contratar reforços Crédito: Jogada 10

Leandro Damião está de saída do Coritiba. As partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do atacante, que assinou com o clube paranaense em fevereiro deste ano, segundo o “ge”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O experiente jogador, de 34 anos, disputou apenas 16 partidas, com três gols marcados. O Coxa tenta aliviar a folha salarial para poder investir em reforços e tentar buscar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Flamengo acerta a compra de Shola, destaque do sub-20 Além de Damião, outros três atletas deixaram o Alto da Glória: os volantes Arilson (para o Vila Nova) e Andrey (Ceará), e o atacante David (Juventude). A estreia do centroavante foi animadora. Ele foi titular pelo Coritiba diante do Cianorte, pelo Campeonato Paranaense, e fez o primeiro gol da vitória por 4 a 0, no jogo de ida quartas de final da competição estadual. Contudo, o rendimento foi caindo e ele só balançou as rede mais duas vezes.