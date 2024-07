Assistir ao sorteio da Copa do Brasil ao vivo hoje, 18: onde ver?

O sorteio terá transmissão ao vivo exclusiva na CBF TV, em seu canal do YouTube . Confira onde vai passar, como assistir e o horário ao final do texto.

Após pouco mais de dois meses do início da fase anterior, a Copa do Brasil enfim conheceu os últimos 16 participantes que permanecem na luta pelo título da competição. E hoje, quinta-feira, 18 de julho (18/07), às 14 horas (horário de Brasília) acontecerá o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final.

No último final de semana, o torneio viu as últimas equipes concretizarem sua classificação. Times do Rio Grande do Sul tiveram um atraso em seu calendário por conta das tragédias ocorridas devido às enchentes no estado.

Athletico-PR, Grêmio e Juventude se classificaram após vencer Ypiranga, Operário e Internacional, respectivamente.



Sorteio da Copa do Brasil 2024: times classificados e quando acontecem os jogos

Com 14 clubes da primeira divisão e dois da Série B, o sorteio não terá restrições entre os potes das equipes, ou seja, qualquer confronto poderá acontecer. O sorteio para definir os mandos de campo também ocorrerá desta forma.