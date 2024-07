Vasco libera Clayton Silva para acertar com clube português

Atacante não consegue se firmar no Cruz-Maltino e volta a Portugal, onde vai ser emprestado para o Rio Ave

Por conta da negociação, Clayton estava treinando à parte do elenco até que tudo se resolvesse. O Cruz-Maltino ainda divergia do clube português em relação ao modelo de contrato, mas os clubes se acertaram.

O Vasco liberou o atacante Clayton Silva para ir a Portugal, onde passará por exames médicos e assinará com o Rio Ave. O atacante embarcou nesta terça-feira e irá ao clube europeu por empréstimo pelo Cruz-Maltino.

Clayton Silva chegou ao Vasco em março, vindo do Casa Pia, também de Portugal, por cerca de três milhões de euros (R$ 16,13 na cotação da época). Entretanto, ele atuou por apenas oito jogos pelo Cruz-Maltino, sem ter feito nenhum gol e nenhuma assistência, e não se firmou como uma unanimidade no clube.

Agora, o foco do Vasco está na próxima rodada do Campeonato Brasileiro em que enfrentará o Atlético-GO, fora de casa. O duelo está marcado para esta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Antônio Accioly.